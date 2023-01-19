Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерной войной "недоразвитым политическим тусовщикам" из-за высказываний на форуме в Давосе о том, что Россия должна проиграть в войне против Украины.

Об этом написал Медведев в своем Тelegram-канале.

К кому именно направлено это обращение, Медведев не уточняет. Отметим, что такое заявление вчера делал немецкий канцлер Олаф Шольц.

"Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", - написал Медведев.

Напомним, украинская разведка в начале января сообщила о размещении ядерного оружия России в Крыму и Беларуси.

Также мы писали, что в 2023 году США хотят выделить Украине $126,3 млн на подготовку к "потенциальным ядерным инцидентам".

Между тем, Зеленский считает, если Путин захочет применить ядерное оружие - он это сделает.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

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