В украинской разведке сообщают, что российские войска держат в Крыму несколько типов носителей ядерного оружия.

Об этом заявил в комментарии "Укринформу" представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

"Военная разведка видит, что на территории Крыма в настоящее время размещены носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Речь идет о кораблях, подводных лодках, самолетах и наземных комплексах, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами", - сказал он.

По его словам, россияне осуществляли определенные работы на объекте "Феодосия-13" в селе Краснокаменка, чтобы подготовить его для хранения ядерных боеприпасов. Однако сейчас неизвестно, завершены ли эти работы.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ГУР знает все места хранения ядерного оружия в России и отслеживает его перемещение.

Также сообщалось, что в 2023 году США хотят выделить Украине $126,3 млн на подготовку к "потенциальным ядерным инцидентам".

Между тем, Зеленский считает, если Путин захочет применить ядерное оружие - он это сделает.