Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) может обладать 15-60 ядерными боеголовками.

Об этом передает южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на данные иностранных экспертов.

Как сообщает агентство, по данным американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), по состоянию на сентябрь у КНДР, предположительно, были готовы 20-30 ядерных боеголовок, пригодных для ракет средней дальности.

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в июне прошедшего года сообщил, что Северная Корея обладает 20 зарядами, но имеет материалы, а именно уран-235 и плутоний-239, для создания еще 45-55 штук.

Японские же эксперты из исследовательского института Research Center for Nuclear Weapons Abolition (RECNA) в докладе о ядерных материалах в мире на 2022 год сообщили, что КНДР по состоянию на июнь имела 40 зарядов.

В то же время американский Институт национальных стратегических исследований (INSS) при Институте национальной обороны США заявлял, что на ноябрь 2020 года у Пхеньяна было 15-60 боеголовок.

Ранее СМИ публиковал фото, на которых глава КНДР Чен Ын показывает дочери склад с ракетами, которые могут нанести тактический ядерный удар.

На днях КНДР подтвердила испытание сверхкрупной РСЗО, способной нести тактическое ядерное оружие.