Южная Корея после очередных военных испытаний КНДР заявила, что любая попытка Пхеньяна применить ядерное оружие приведет к "падению режима".

Заявление сделало Минобороны страны.

Ведомство призвало КНДР немедленно прекратить ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации.

Напомним, что сегодня КНДР подтвердила испытание сверхкрупной РСЗО, способной нести тактическое ядерное оружие

Сообщалось, что сначала три снаряда попали в остров в Японском море, который был назначен в качестве цели, а затем еще один снаряд был выпущен в сторону Японского моря.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что снаряды из новых пусковых установок способны нести тактическое ядерное оружие, а в пределах их досягаемости находится вся Южная Корея.

Северокорейский лидер также призвал к массовому производству такого ядерного оружия. Кроме того, он приказал разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и объявил, что КНДР в кратчайшие сроки запустит военный спутник.

Также недавно в Южной Корее сообщали, что границу страны пересекли 5 дронов КНДР, один из них подлетел к Сеулу.