Южная Корея грозит Ким Чен Ыну "падением режима", если КНДР применит ядерное оружие
Южная Корея после очередных военных испытаний КНДР заявила, что любая попытка Пхеньяна применить ядерное оружие приведет к "падению режима".
Заявление сделало Минобороны страны.
Ведомство призвало КНДР немедленно прекратить ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации.
Напомним, что сегодня КНДР подтвердила испытание сверхкрупной РСЗО, способной нести тактическое ядерное оружие
Сообщалось, что сначала три снаряда попали в остров в Японском море, который был назначен в качестве цели, а затем еще один снаряд был выпущен в сторону Японского моря.
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что снаряды из новых пусковых установок способны нести тактическое ядерное оружие, а в пределах их досягаемости находится вся Южная Корея.
Северокорейский лидер также призвал к массовому производству такого ядерного оружия. Кроме того, он приказал разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и объявил, что КНДР в кратчайшие сроки запустит военный спутник.
Также недавно в Южной Корее сообщали, что границу страны пересекли 5 дронов КНДР, один из них подлетел к Сеулу.