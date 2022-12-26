Минобороны Южной Корее сообщает о вторжении в воздушное пространство государства пяти северокорейских беспилотников, один из них подлетел к столице Южной Кореи Сеулу.

Местные СМИ пишут, что военные испытывают трудности с их уничтожением, т.к. беспилотники меняют траекторию и высоту полета и подлетают близко к районам с гражданским населением.

СМИ Южной Кореи публикуют видео с места падения сбитых северокорейских беспилотников. На видео в снегу лежат обломки летательного аппарата, тип которого не указывается.

Напомним, с утра СМИ Южной Кореи сообщили о вторжении беспилотников КНДР и о крушении южнокорейского штурмовика.

Как писала "Страна", в октябре Южная Корея и КНДР обменялись выстрелами на морской границе. В конце сентября в КНДР запустили баллистическую ракету, которая могла угрожать американскому атомному авианосцу в Южной Корее.

Еще в июле глава КНДР Ким Чен Ын заявлял о полной готовности КНДР воевать с США и Южной Кореей. В адрес президента Южной Кореи он заявил, что "Сеул приближается к краю войны", а Вашингтон продолжает "опасные, незаконные враждебные действия" с Южной Кореей против Северной и пытается оправдать свое поведение, "демонизируя" страну.

Также "Страна" писала, как Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР после признания республикой независимости "ЛНР" и "ДНР".