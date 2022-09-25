КНДР совершила один пуск баллистической ракеты малой дальности неустановленного типа из района уезда Тхэчхон в провинции Пхенан-Пукто в сторону Японского моря в воскресенье, 25 сентября.

При этом запуск КНДР баллистической ракеты завуалированно угрожает атомному авианосцу США "Ronald Reagan, который прибыл в Южную Корею для совместных с Сеулом военных учений.

Об этом заявил "РИА Новости" южнокорейский эксперт Ким Дон Ёп.

Ракета пролетела 600 км из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря со скоростью примерно пять махов. От района запуска до Пусана, где находятся американские корабли (расположен в другой стороне) - 620 км.

"Что если повернуть стрелку компаса траектории сегодняшнего пуска не в сторону Японского моря, а на юг? Попадешь прямо на американский авианосец", - сказал южнокорейский эксперт.

Подробности пуска ракеты КНДР анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США. Говорят, что это была KN-23, которую называют северокорейским вариантом ракеты "Искандер".

Ранее мы писали, что США пообещали Южной Корее использовать ядерное оружие для сдерживания КНДР.

При этом в Белом доме утверждают, что Соединенные Штаты ясно дали понять, что не имеют враждебных намерений по отношению к Северной Корее и продолжают стремиться к дипломатическим отношениям с этой страной.