Южнокорейские СМИ сообщают о напряжении на полуострове. В частности, агентство Рехнап сообщает, что ряд северокорейских дронов пересек межкорейскую границу, на перехват подняты истребители и ударные вертолеты.

По ним открыли предупредительный огонь (о его результатах не сообщают).

Затем Рехнап сообщил, что южнокорейский штурмовик разбился в пограничной провинции Канвондо, оба пилота спаслись. Подробностей инцидента не раскрывают.

Также министерство транспорта Южной Кореи заявило, что в понедельник 26 декабря временно приостановило полеты в международные аэропорты Кимпхо и Инчхон, но не уточнило причину. По словам операторов аэропортов, 20 рейсов в Кимпхо и 10 рейсов в Инчхоне были задержаны из-за приказа о приостановке.

Напомним, в конце сентября в КНДР запустили баллистическую ракету, которая могла угрожать американскому атомному авианосцу в Южной Корее.

Еще в июле глава КНДР Ким Чен Ын заявлял о полной готовности КНДР воевать с США и Южной Кореей. В адрес президента Южной Кореи он заявил, что "Сеул приближается к краю войны", а Вашингтон продолжает "опасные, незаконные враждебные действия" с Южной Кореей против Северной и пытается оправдать свое поведение, "демонизируя" страну.