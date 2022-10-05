Пишут, что на этих видео – масштабные взрывы и детонация боеприпасов на авиабазе Каннын на побережье Японского моря, где дислоцируется 18-е авиакрыло ВВС Южной Кореи.

Местные жители сообщили о работе ПВО.

Напомним, сегодня утром КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии. По всей стране звучала воздушная тревога.

Над северными районами Японии, во вторник, 4 октября, звучала воздушная тревога, а людей попросили спуститься в убежища. Причиной стала ракета из Северной Кореи, которая пролетела над японской территорией и упала в Тихом океане.

Ранее мы также писали, что в КНДР запустили баллистическую ракету, которая могла угрожать американскому атомному авианосцу в Южной Корее.

КНДР совершила один пуск баллистической ракеты малой дальности неустановленного типа из района уезда Тхэчхон в провинции Пхенан-Пукто в сторону Японского моря в воскресенье, 25 сентября.

При этом запуск КНДР баллистической ракеты завуалированно угрожает атомному авианосцу США "Ronald Reagan, который прибыл в Южную Корею для совместных с Сеулом военных учений.