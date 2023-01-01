КНДР подтвердила испытание сверхкрупной РСЗО, способной нести тактическое ядерное оружие
КНДР 31 декабря и 1 января провела испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня (РСЗО) с целью подтверждения ее рабочих качеств.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Второй экономический комитет 31 декабря 2022 года провел контрольно-проверочную стрельбу из представленной Центральному комитету партии сверхкрупной реактивной системы залпового огня с целью подтверждения ее характеристик, говорится в сообщении.
По данным агентства, три снаряда попали в остров в Японском море, который был назначен в качестве цели.
Кроме того, на рассвете 1 января в сторону Японского моря был выпущен еще один снаряд.
Между тем лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что снаряды из новых пусковых установок способны нести тактическое ядерное оружие, а в пределах их досягаемости находится вся Южная Корея.
Северокорейский лидер также призвал к массовому производству такого ядерного оружия. Кроме того, он приказал разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и объявил, что КНДР в кратчайшие сроки запустит военный спутник.
Как писала "Страна", ранее Ким Чен Ын поддержал президента РФ Владимира Путина и его войну в Украине, назвав ее "справедливой защитой достоинства и безопасности".
Также лидер Северной Кореи заявил о полной готовности КНДР воевать с США и Южной Кореей, а также применить ядерное оружие против США.
В ноябре 2022 года Ким Чен Ын впервые показал публике свою дочь, которую взял на испытание межконтинентальной баллистической ракеты.