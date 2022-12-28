Израиль улучшил свою готовность к нападению на Иран.

Об этом заявил уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц, сославшись на подготовку военных к нанесению ударов по ядерным объектам, сообщает Bloomberg.

Выступая на церемонии вручения дипломов ВВС, Ганц сказал, что однажды пилоты могут быть призваны принять участие в таком наступлении.

"Вы можете через два-три года пересечь небо на восток и принять участие в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся, при этом значительно повышая готовность в последние годы", - сказал Ганц.

"Израиль все больше обеспокоен тем, что растущая зависимость России от военного потенциала Ирана в Украине может побудить Тегеран взамен обратиться за помощью к России для реализации своей ядерной программы.

Израиль отвергает утверждения Ирана о том, что ядерная программа преследует мирные цели, и заявил, что предпримет любые шаги, необходимые для предотвращения приобретения Ираном бомбы", – пишет издание.

Напомним, на днях в израильской разведке заявили, что Иран намерен расширить поставки передового оружия в Россию для использования в войне против Украины. При этом Тегеран пытается сохранить это в тайне. Также Иран пытается нарастить свой ядерный потенциал.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что президент США Джо Байден готов пойти на военное вмешательство в качестве крайней меры, чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Ирана.

Ранее мы писали, что темпы обогащения урана достигли самых высоких показателей в истории Ирана.