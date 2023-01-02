Корейское центральное телевидение опубликовало кадры посещения лидером КНДР Ким Чен Ыном и его дочерью Ким Чжу Э склада баллистических ракет.

На фотографии попали около десяти мобильных пусковых установок для ракет KN-23 и минимум десять баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12". На них можно установить тактическую ядерную боеголовку.

Корейское телевидение проиллюстрировало фотографиями Ким Чен Ына и его дочери репортаж об итогах пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) 26–31 декабря без каких-либо пояснений. Когда и где были сняты кадры, не уточняется.

По данным NK News, фотографии сделаны на машиностроительном заводе "Тхэсон", также известном как ракетный завод "Джамджин" и расположенном на западной окраине столицы КНДР Пхеньяна.

На кадрах видно самое большое количество северокорейских баллистических ракет средней дальности, когда-либо демонстрируемых в одном месте в одно время - больше, чем во время военных парадов.

Снимки дополняют заявление Ким Чен Ына на пленуме о том, что стране необходимо экспоненциально увеличить производство ядерного оружия в 2023 году.

На днях КНДР подтвердила испытание сверхкрупной РСЗО, способной нести тактическое ядерное оружие.

А в ноябре Ким Чен Ын впервые показал публике свою дочь. Он взял ее на испытание межконтинентальной баллистической ракеты.