В России изготовили первый боекомплект ядерных торпед "Посейдон" для атомной подводной лодки "Белгород".

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в минобороны РФ.

По их данным, уже проведены испытания этих торпед и, в ближайшее время, они будут поставлены на борт атомной подводной лодки "Белгород".

По данным западных СМИ, "Посейдон" - это торпеды мощностью в несколько мегатонн, способные вызывать радиоактивные цунами, которые сделают участки побережья непригодными для жизни на долгие десятилетия.

Напомним, что российская подлодка "Белгород", способная нести ядерные ракеты "Посейдон", начала дежурство этим летом. Ее передали на вооружение флота в Белом море.

Также мы писали, что Россия завершила серию испытаний макета торпеды "Посейдон", способной нести ядерный боезаряд.

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