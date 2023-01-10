Россия завершила серию испытаний макета торпеды "Посейдон", способной нести ядерный боезаряд.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Экипаж атомной подводной лодки специального назначения "Белгород" проводил бросковые испытания с целью проверить работу системы запуска "Посейдона".

Обычно во время таких испытаний запускается массогабаритный макет ракеты, который впоследствии приземляется с помощью парашюта или падает в море.

Таким образом проверяют, как поведет себя ракета в момент старта, оценить деформации, перегрузки, отклонение и другие параметры.

Напомним, что новая российская подлодка "Белгород", способная нести уникальные ядерные ракеты "Посейдон", начала дежурство этим летом. Ее передали на вооружение флота в Белом море.

Это самая длинная субмарина в мире (184 метра), которая начала боевое дежурство в порту Северодвинска.

На борту подлодка должна нести ядерные ракеты "Посейдон", которые CNN называет "уникальными в мировой истории". Эти торпеды "запускаются с расстояния в сотни миль и преодолевают береговую оборону, путешествуя по морскому дну".