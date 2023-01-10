Россия завершила испытания системы запуска торпед "Посейдон", способных нести ядерный боезаряд
Россия завершила серию испытаний макета торпеды "Посейдон", способной нести ядерный боезаряд.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Экипаж атомной подводной лодки специального назначения "Белгород" проводил бросковые испытания с целью проверить работу системы запуска "Посейдона".
Обычно во время таких испытаний запускается массогабаритный макет ракеты, который впоследствии приземляется с помощью парашюта или падает в море.
Таким образом проверяют, как поведет себя ракета в момент старта, оценить деформации, перегрузки, отклонение и другие параметры.
Напомним, что новая российская подлодка "Белгород", способная нести уникальные ядерные ракеты "Посейдон", начала дежурство этим летом. Ее передали на вооружение флота в Белом море.
Это самая длинная субмарина в мире (184 метра), которая начала боевое дежурство в порту Северодвинска.
На борту подлодка должна нести ядерные ракеты "Посейдон", которые CNN называет "уникальными в мировой истории". Эти торпеды "запускаются с расстояния в сотни миль и преодолевают береговую оборону, путешествуя по морскому дну".