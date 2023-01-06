В рейтинге самых сильных армий мира Украина за год поднялась на семь позиций и отказалась на 15-м месте в рейтинге аналитиков Global Firepower. Еще год назад украинская армия находилась на 22 месте списка.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Global Firepower Index.

Новые данные показывают, что Россия осталась на втором месте после США. Рейтинг оценивает военный потенциал 145 стран.

Авторы рейтинга пишут, что "российско-украинская война продемонстрировала ключевые ограничения военного потенциала России, несмотря на ее более многочисленную живую силу и материальное превосходство над Украиной".

Что касается Украины, то составили рейтинга делают такой вывод: "Украина увеличила свой индекс за текущий год благодаря своей реакции на вторжение России, а также за счёт финансовой и материальной поддержки со стороны Запада. 2023 год станет критическим в направлении развития кровавого российско-украинского конфликта, поскольку будут выявляться стрессы длительной войны против более крупной соседней державы".

Первая десятка стран мира с самыми мощными армиями выглядит так:

США; РФ; Китай; Индия; Великобритания; Южная Корея; Пакистан: Япония; Франция; Италия.

Напомним, в 2021 году ВСУ поставили на 25 место в рейтинге лучших армий мира, а в 2017 и 2018 годах Украина замыкала третий десяток армий в этом списке.

Тем временем война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.