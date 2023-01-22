Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва может применить ядерное оружие, если Украина нанесет удар по РФ западным вооружением.

"Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, - это приведёт к ответным мерам с использованием более мощного оружия", - написал Володин в Telegram.

Отметим, что "своими" Россия также считает земли Крыма и недавно захваченных украинских областей.

По его словам, "своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня".

Володин пишет, что "это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны". Также он допустил применение ядерного оружия в локальном режиме (то есть, по Украине).

"Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", - заключил спикер Госдумы.

На днях ряд российских деятелей, среди которых Дмитрий Медведев и патриарх Кирилл также поднимали эту тему. Они заявляли, что западные поставки бронетехники и призывы добиться военного поражения России, могут вызвать третью мировую войну с применением ядерного оружия.

Что означают эти заявления, "Страна" анализировала ранее.

Тем временем война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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