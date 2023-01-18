Российская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось. Внешнеторговое сальдо "росло за последний год таким образом, что это означало бы год бума в любое нормальное время".

Об этом пишет газета The Washington Post, анализируя последствия санкций в отношении РФ.

"Возможно, конечно, российские данные ошибочны. Но многие, живущие в России или приехавшие в гости, отмечают, что жизнь продолжалась примерно в обычном режиме", - говорится в статье.

"Если это кризис для России - а это так и есть, - то совсем не такой, как смута начала 1990-х, когда государство, общество и экономика рушились одновременно", - заявил изданию Александр Титов, русский эмигрант, преподаватель Королевского университета в Белфасте.

Перебои, писал Титов, были незначительными даже по сравнению с тем, что наблюдалось в начале пандемии. "Дефицита нет даже в таких западных товарах, как виски — полки супермаркетов заполнены до отказа", - сообщил эмигрант.

Основная тяжесть санкций была смягчена огромным экспортом энергоносителей из России. И дефицит российского бюджета оказался ниже, чем у США.

"Но у России нет всемирно популярной валюты, такой как доллар, поэтому она не может просто печатать больше денег без последствий", - пишут авторы статьи. Также они считают, что у России впоследствии будет меньшая доля рынка нефти и газа, РФ будет получать меньше прибыли, а также потеряет часть своего геополитического влияния.

При этом издание считает, что санкции нацелены не на продуктовый дефицит в России, а на то, чтобы "помешать военным усилиям России в Украине". Главный эффект, как считается - санкции усугубляют нехватку оборудования для российской армии и препятствуют ее способности начинать новое наземное наступление или строить новые ракеты.

Также издание связывает основной эффект от санкций уже с наступившим годом.

Как писала "Страна", ЕС хочет принять новый пакет санкций против РФ до февраля, но опасается, что Венгрия заблокирует процесс.

Тем временем, как пишет Reuters, Польша и Литва предлагают добавить в новый пакет санкций Евросоюза ограничения против "Росатома".

По данным The Wall Street Journal, США и союзники готовят новые нефтяные санкции против РФ.