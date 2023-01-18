"Экономика РФ чувствует себя лучше, чем ожидалось". Washington Post анализирует последствия санкций
Российская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось. Внешнеторговое сальдо "росло за последний год таким образом, что это означало бы год бума в любое нормальное время".
Об этом пишет газета The Washington Post, анализируя последствия санкций в отношении РФ.
"Возможно, конечно, российские данные ошибочны. Но многие, живущие в России или приехавшие в гости, отмечают, что жизнь продолжалась примерно в обычном режиме", - говорится в статье.
"Если это кризис для России - а это так и есть, - то совсем не такой, как смута начала 1990-х, когда государство, общество и экономика рушились одновременно", - заявил изданию Александр Титов, русский эмигрант, преподаватель Королевского университета в Белфасте.
Перебои, писал Титов, были незначительными даже по сравнению с тем, что наблюдалось в начале пандемии. "Дефицита нет даже в таких западных товарах, как виски — полки супермаркетов заполнены до отказа", - сообщил эмигрант.
Основная тяжесть санкций была смягчена огромным экспортом энергоносителей из России. И дефицит российского бюджета оказался ниже, чем у США.
"Но у России нет всемирно популярной валюты, такой как доллар, поэтому она не может просто печатать больше денег без последствий", - пишут авторы статьи. Также они считают, что у России впоследствии будет меньшая доля рынка нефти и газа, РФ будет получать меньше прибыли, а также потеряет часть своего геополитического влияния.
При этом издание считает, что санкции нацелены не на продуктовый дефицит в России, а на то, чтобы "помешать военным усилиям России в Украине". Главный эффект, как считается - санкции усугубляют нехватку оборудования для российской армии и препятствуют ее способности начинать новое наземное наступление или строить новые ракеты.
Также издание связывает основной эффект от санкций уже с наступившим годом.
Как писала "Страна", ЕС хочет принять новый пакет санкций против РФ до февраля, но опасается, что Венгрия заблокирует процесс.
Тем временем, как пишет Reuters, Польша и Литва предлагают добавить в новый пакет санкций Евросоюза ограничения против "Росатома".
По данным The Wall Street Journal, США и союзники готовят новые нефтяные санкции против РФ.