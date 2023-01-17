Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на получение от ЕС и Еврокомисссии трех миллиардов евро из пакета макрофинансовой помощи.

Об этом он написал в своем Твиттер-аккаунте.

Владимир Зеленский поблагодарил Европейский союз и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Украина получила первые 3 млрд евро из новой программы макрофина на EUR 8 млрд. Благодарен ЕС и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за мощную поддержку. Сохранение финансовой стабильности Украины жизненно важно для нашей совместной победы над агрессором", - написал Зеленский.

Напомним, вчера Украина и ЕС подписали меморандум о 18 млрд евро макрофина.

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