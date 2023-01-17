Зеленский поблагодарил Евросоюз и главу Еврокомиссии за выделение первых €3 млрд из пакета попомощи
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на получение от ЕС и Еврокомисссии трех миллиардов евро из пакета макрофинансовой помощи.
Об этом он написал в своем Твиттер-аккаунте.
Владимир Зеленский поблагодарил Европейский союз и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
"Украина получила первые 3 млрд евро из новой программы макрофина на EUR 8 млрд. Благодарен ЕС и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за мощную поддержку. Сохранение финансовой стабильности Украины жизненно важно для нашей совместной победы над агрессором", - написал Зеленский.
Напомним, вчера Украина и ЕС подписали меморандум о 18 млрд евро макрофина.
Вйна в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.