Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила намерение Евросоюза ввести десятый пакет санкций против России. Она объяснила, против чего он будет направлен в первую очередь.

Об этом 17 января сообщает телеканал CNN.

Еврочиновница отметила, что десятый пакет "будет в основном сосредоточен на том, чтобы закрыть лазейки, покончить с обходами санкций" и наказать чувствительными последствиями тех, кто обходит санкции Евросоюза.

Ожидается, что новый пакет санкций будет введен в феврале.

Ранее Польша и Литва предложили включить ограничения в отношении российской атомной энергетики в десятый пакет санкций Евросоюза.

Как писала "Страна", в Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом антироссийских санкций. Страны - члены ЕС хотят принять новый пакет до февральского саммита Украина-ЕС, который пройдет в Киеве.