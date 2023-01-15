Зеленский ввел очередной пакет санкций против российских деятелей культуры, журналистов и блогеров. А также против некоторых граждан Украины.

Из деятелей культуры в список попали режиссер Андрей Кончаловский, актеры Егор Бероев и Эвелина Бледанс, певец Юрий Лоза.

Из телеведущих - Ангелина Вовк, Дмитрий Губерниев, Руслан Осташко, Евгений Рожков, Борис Корчевников и Екатерина Березовская.

В списках немало блогеров и публицистов. Среди прочих - Юрий Подоляка, Дмитрий "Гоблин" Пучков и Николай Стариков, а также российские военкоры Семен Пегов, Юрий Котенок и другие, а также политолог Владимир Корнилов.

Под санкции также попали и граждане Украины. А именно:

блогер-военкор Максим Фомин (известный также как Владлен Татарский);

"посол ЛНР" в России Родион Мирошник;

гость российских телеэфиров Василь Вакаров;

известный украинский социолог Евгений Копатько;

писатель и публицист Владимир Сергиенко (живет в Германии);

обвиненный в госизмене Кирилл Вышинский, выданный в Россию по обмену;

военкор Денис Григорюк;

бывшая телеведущая телеканала NewsOne Диана Панченко.

Ранее мы писали, что в прошлом году Владимир Зеленский ввел санкции против Ани Лорак, Ольги Бузовой и Михаила Пореченкова.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о битве за Соледар и планах Запада поставить Украине танки.