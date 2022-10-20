Под санкции угодила экс-"ВИА Гра" Седокова. Фото: Инстаграм

Под санкции Совета национальной безопасности и обороны, которые сегодня ввел в действие Владимир Зеленский, попали украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко, которые живут в России.

Знаменитостям грозят блокировка активов на территории Украины и ограничение торговых операций.

Также в санкционном списке оказались следующие российские артисты:

  • Александр Серов,
  • Юрий Башмет,
  • Вадим Казаченко,
  • Сергей Рогожин,
  • Михаил Пореченков,
  • Игорь Харламов (Гарик Харламов),
  • Лев Лещенко,
  • Ольга Бузова,
  • Николай Басков.

Ранее "Страна" писала, что санкции СНБО, узаконенные Зеленским, попала супруга президента Беларуси Александра Лукашенко Галина. Кроме того, санкции введены против глав белорусских силовых ведомств, а также предприятий. Всего в санкционном списке оказались  2 507 граждан Беларуси и 1 374 белорусских компаний.

Мы также сообщали, что Украина вводит санкции против Александра Иванишвили – брата грузинского олигарха и фактического правителя Грузии Бидзины Иванишвили.

Кроме того, сегодня появились указы президента Украины о санкциях в отношении граждан РФ и ряда других стран, поддерживающих Россию, а также российских организаций.

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