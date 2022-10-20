Под санкции Совета национальной безопасности и обороны, которые сегодня ввел в действие Владимир Зеленский, попали украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко, которые живут в России.

Знаменитостям грозят блокировка активов на территории Украины и ограничение торговых операций.

Также в санкционном списке оказались следующие российские артисты:

Александр Серов,

Юрий Башмет,

Вадим Казаченко,

Сергей Рогожин,

Михаил Пореченков,

Игорь Харламов (Гарик Харламов),

Лев Лещенко,

Ольга Бузова,

Николай Басков.

Ранее "Страна" писала, что санкции СНБО, узаконенные Зеленским, попала супруга президента Беларуси Александра Лукашенко Галина. Кроме того, санкции введены против глав белорусских силовых ведомств, а также предприятий. Всего в санкционном списке оказались 2 507 граждан Беларуси и 1 374 белорусских компаний.

Мы также сообщали, что Украина вводит санкции против Александра Иванишвили – брата грузинского олигарха и фактического правителя Грузии Бидзины Иванишвили.

Кроме того, сегодня появились указы президента Украины о санкциях в отношении граждан РФ и ряда других стран, поддерживающих Россию, а также российских организаций.