Зеленский ввел санкции против Ани Лорак, Ольги Бузовой и Михаила Пореченкова
Под санкции Совета национальной безопасности и обороны, которые сегодня ввел в действие Владимир Зеленский, попали украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко, которые живут в России.
Знаменитостям грозят блокировка активов на территории Украины и ограничение торговых операций.
Также в санкционном списке оказались следующие российские артисты:
- Александр Серов,
- Юрий Башмет,
- Вадим Казаченко,
- Сергей Рогожин,
- Михаил Пореченков,
- Игорь Харламов (Гарик Харламов),
- Лев Лещенко,
- Ольга Бузова,
- Николай Басков.
Ранее "Страна" писала, что санкции СНБО, узаконенные Зеленским, попала супруга президента Беларуси Александра Лукашенко Галина. Кроме того, санкции введены против глав белорусских силовых ведомств, а также предприятий. Всего в санкционном списке оказались 2 507 граждан Беларуси и 1 374 белорусских компаний.
Мы также сообщали, что Украина вводит санкции против Александра Иванишвили – брата грузинского олигарха и фактического правителя Грузии Бидзины Иванишвили.
Кроме того, сегодня появились указы президента Украины о санкциях в отношении граждан РФ и ряда других стран, поддерживающих Россию, а также российских организаций.