Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони могут обвинить в нарушении антироссийских санкций за то, что он получил в подарок от президент РФ Владимира Путина ящик водки. Об этой истории он сам рассказал накануне местным СМИ.

"Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил ему бутылками ламбруско и таким же милым письмом. Я знал его как человека мирного и благоразумного. Я немного восстановил отношения с президентом Путиным", - заявил Берлускони.

Теперь речь может идти о нарушении антироссийских санкций Евросоюза, сообщает DPA со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

В ЕК указали, что в апреле импорт водки из России Европа запретила. При этом это правило не предусматривает исключений для подарков.

Теперь выяснить, имело ли место в случае с подарком Берлускони нарушение санкционного режима, должны власти Италии.

Также напомним, что накануне Берлускони обвинил Зеленского в нападении на "республики" Донбасса, и заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне.

Берлускони стал депутатом Сената Италии по итогам сентябрьских выборов.

Напомним, что в апреле многолетний друг Путина Берлускони осудил президента РФ за войну в Украине.