Лидер партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони в беседе с парламентариями критически высказался о Владимире Зеленском.

Итальянское агентство LaPresse распространило аудиозапись речи бывшего премьер-министра.

"Вы знаете, на что пошла Россия? Но и об этом я прошу вас молчать. Обещаете? Все пошло так: в 2014 году в Минске, Беларусь, было подписано соглашение между Украиной и двумя недавно созданными республиками Донбасса, по которому никто бы не нападал на другого.

Украина бросает этот договор к черту год спустя и начинает нападать на границы двух республик. Две республики несут потери среди военнослужащих, как сообщается, численностью в 5-7 тысяч убитых. Приходит Зеленский и устраивает атаки на республики. В отчаянии две республики отправляют делегацию в Москву и, наконец, им удается поговорить с Путиным. Они говорят: "Владимир, мы не знаем, что делать, защити нас". Он против любой инициативы, сопротивляется, подвергается сильному давлению со всей России. И тогда решается выдумать спецоперацию: войска должны были войти в Украину, через неделю добраться до Киева, свергнуть действующее правительство, Зеленского и т. д., и поставить правительство, уже избранное украинским меньшинством людей для добра и здравого смысла, еще через неделю вернуться.

Он вошел в Украину и столкнулся с неожиданной и непредсказуемой ситуацией сопротивления со стороны украинцев, которые начали с третьего дня получать деньги и оружие с Запада. И война вместо двухнедельной операции превратилась в войну на двести с лишним лет. Итак, такова ситуация войны в Украине.

Война, проводимая в Украине, - это резня украинских солдат и граждан. Если бы он [Зеленский] сказал: "Я больше не нападаю", все было бы кончено. Поэтому, если не будет сильного вмешательства, эта война не закончится", – сказал Берлускони.

На той же встрече Берлускони заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне.

А в сентябре Берлускони дал большое интервью телеканалу Rai1, в котором обрисовал свое видение войны в Украине. Оно совпадает с тем, о чем он говорит на аудиозаписи.