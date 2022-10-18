Вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на встрече с депутатами партии "Вперед, Италия", передает La Presse.

"Слишком часто мы слышим о действиях с ядерными бомбами. Да убережет нас Господь от этой опасности. Украина даже попросилась в НАТО. Если она вступит в НАТО, эта война станет войной мировой", - заявил он.

Берлускони также заявил, что восстановил отношения с Путиным и они даже обменялись подарками.

"Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил бутылками Ламбруско и таким же милым письмом. Я приветствовал его как человека миролюбивого и здравомыслящего", - заявил Берлускони.

Ранее Берлускони дал большое интервью телеканалу Rai1, в котором обрисовал свое видение войны в Украине.

По его мнению, Путина подтолкнули к разработке "спецоперации" население страны, партия и министры. "Российские войска должны были войти, за неделю дойти до Киева, заменить правительство Зеленского поряд

Напомним, еще в июне Берлускони заявлял о невозможности немедленно прекратить войну в Украине, однако уже в августе он заявил, что хочет стать посредником в переговорах между Украиной и Россией.

В апреле многолетний друг Путина Берлускони осудил президента РФ за войну в Украине. Напомним, тогда итальянского политика шокировали кадры из Бучи.