В Белом доме назвали слухами информацию о том, что администрация США пытается избежать даже случайной встречи президента Джо Байдена с Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки".

Об этом заявила на брифинге 19 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Администрация президента не пытается избежать встречи президентов США и России, это слухи", - заверила Жан-Пьер.

Саммит "Большой двадцатки" состоится на острове Бали (Индонезия) 15-16 ноября.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным издания Politico, официальные лица США предпринимают шаги, чтобы избежать личной встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

"Мы знаем, что президент Байден думает о президенте Путине: он думает, что он убийца, он думает, что он военный преступник. Обычно с убийцами и военными преступниками не встречаются", - приводит издание слова Уильяма Тейлора, бывшего посла США в Украине.

Путин и Байден встречались лично в статусе президентов только один раз, на саммите в Женеве летом 2021 года.