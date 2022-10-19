Официальные лица США предпринимают шаги, чтобы между Джо Байденом и Владимиром Путиным не было личной встречи в рамках саммита G-20.

Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, пути Байдена и Путина могут пересечься во время саммита, например, они могут посетить одно и то же большое пленарное заседание. Но официальные лица США исключили официальную встречу и предпринимают шаги, чтобы гарантировать, что американский президент не встретится с Путиным в коридоре или даже на групповой фотографии лидеров.

"Мы знаем, что президент Байден думает о президенте Путине: он думает, что он убийца, он думает, что он военный преступник. Обычно с убийцами и военными преступниками не встречаются", - сказал Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине

Путин и Байден встречалась только один раз во время президентства Байдена, на саммите в Женеве летом 2021 года. Поскольку Россия впоследствии угрожала вторжением в Украину, они разговаривали несколько раз - последний раз в феврале, всего за несколько дней до начала войны.

В свою очередь Путин 14 октября сделал заявление возможности его переговоров с Джо Байденом на саммите G20, о бессмысленности которых недавно заявил американский президент.

"Пока не вижу необходимости в переговорах с Байденом, нет пока базиса для переговоров. Не до конца решен и вопрос о моей поездке на G20", - сказал Путин.

Напомним, недавно в Индонезии сообщили, что Зеленский и Путин примут участие в саммите G20 на Бали.

Однако после этого пресс-секретарь Зеленского заявил, что президент еще не принял решения об участии в саммите G20.