Украина вводит санкции против Александра Иванишвили – брата грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, фактического правителя Грузии.

Об этом говорится в указе Владимира Зеленского о введение в действие решений СНБО по санкциям.

Напомним, сегодня появились указы президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении граждан РФ и ряда других стран, поддерживающих Россию, а также российских организаций.

Всего в списках 2407 физлиц, 1374 юрлица. Среди них – российские олигархи и бизнесмены. В частности, Аркадий и Борис Ротенберги с семьями, Ковальчуки, Роман Абрамович, Владимир Лисин, Сулейман Керимов, Искандер Махмудов, Мамут, Леонид Федун, Алекперов, Тимченко, Прохоров, Елена Батурина, Касперский, Евгений Гинер (совладелец украинских облэнерго и гостиницы Премьер-Палас в Киеве) Владимир Потанин и другие.

Накануне Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против российских олигархов и компаний.

Тем временем война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.