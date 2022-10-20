Решение Совета ЕС о введении санкций против компании Shahed Aviation Industries, производящей беспилотники, и трех иранских генералов опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

В связи с этим санкции против Ирана за поставку России дронов вступают в силу.

Также официально подтверждены личности иранцев, против которых введены санкции:

начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери;

командующий аэрокосмическим подразделением Корпуса стражей исламской революции Саед Агаджани;

Ходжатол Гореиши, который отвечает за логистику в иранском Министерстве обороны.

В рамках санкций ЕС заморозит их активы, а впоследствии может расширить санкции еще на четыре иранские организации.

Напомним, что накануне стало известно, что Канада ввела новые санкции против Ирана за нарушение прав человека и "дестабилизацию регионального мира и безопасности".

Кроме того, пообещали ввести санкции в отношении Ирана США. Вашингтон говорит, что у них есть многочисленные доказательства передачи иранских дронов, которые они продемонстрировали на заседании Совбеза ООН.

Однако Иран и Россия продолжают отрицать передачу беспилотников.