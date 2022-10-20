Впоследствии санкции ЕС могут быть расширены

Решение Совета ЕС о введении санкций против компании Shahed Aviation Industries, производящей беспилотники, и трех иранских генералов опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

В связи с этим санкции против Ирана за поставку России дронов вступают в силу.

Также официально подтверждены личности иранцев, против которых введены санкции:

  • начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери;
  • командующий аэрокосмическим подразделением Корпуса стражей исламской революции Саед Агаджани;
  • Ходжатол Гореиши, который отвечает за логистику в иранском Министерстве обороны.

В рамках санкций ЕС заморозит их активы, а впоследствии может расширить санкции еще на четыре иранские организации.

санкции ЕС против Ирана

санкции ЕС против Ирана

санкции ЕС против Ирана

Напомним, что накануне стало известно, что Канада ввела новые санкции против Ирана за нарушение прав человека и "дестабилизацию регионального мира и безопасности".

Кроме того, пообещали ввести санкции в отношении Ирана США. Вашингтон говорит, что у них есть многочисленные доказательства передачи иранских дронов, которые они продемонстрировали на заседании Совбеза ООН.

Однако Иран и Россия продолжают отрицать передачу беспилотников.

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