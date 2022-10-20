В эфире российского канала РБК произошел конфуз. Российский военный эксперт Руслан Пухов, состоящий в общественном совете при Минобороны РФ, попросил ведущих не говорить об иранских дронах, поскольку власти не признают их поставки. Он думал, что его не слышат зрители.

"Сильно лодку раскачивать не будем, поэтому я очень вас прошу сильно на этих иранских ... Потому что это классика истории, жопа есть, а слова нет. Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают", - сказал Пухов перед началом эфира.

Отметим, что накануне ЕС согласовал санкции против Ирана за поставку беспилотников РФ.

Также США и Канада вводят новые санкции против Ирана из-за нарушения прав женщин и передачи РФ беспилотников. Вашингтон говорит, что у них есть многочисленные доказательства передачи иранских дронов, которые они продемонстрировали на заседании.

При этом Иран и Россия продолжают отрицать поставки дронов.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.