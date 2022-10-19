303 нардепа проголосовали "за". Фото: "Страна"

Верховная Рада приняла заявление об осуждении содействия Ираном вооруженной агрессии против Украины. За него проголосовали 303 нардепа в ходе заседания в среду, 19 октября.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в телеграм-канале.

В документе речь не идет о расторжении дипломатических отношений с Ираном, а только об осуждении его действий.

В документе говорится:

  • решение Ирана о поставке оружия в России возлагают на Иран ответственность за последствия вооруженной агрессии против Украины;
  • поставка Ираном вооружения в Россию подрывает двусторонние отношения между Украиной и Ираном;
  • поставки Ираном оружия не совместимы с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций номер 2231 (2015);
  • Рада призывает Иран немедленно прекратить поставки в государство-агрессор - РФ любых вооружений;
  • Рада призывает мировое сообщество безотлагательно принять все возможные меры с целью прекращения поставок Ираном вооружений в РФ, а в случае отказа Ирана от прекращения таких поставок - ввести действенные санкции;
  • Рада призывает правительства и парламенты иностранных государств содействовать существенному укреплению обороноспособности Украины, в частности, безотлагательно усилить возможности Украины в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили о прямой ответственности Ирана за убийства украинцев из-за поставок дронов РФ.

Также Reuters писало, что Иран отправит России ракеты и еще больше беспилотников. По данным агентства, иранский дипломат при этом отверг утверждения западных официальных лиц о том, что такие передачи нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года.

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