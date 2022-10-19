Совбез ООН соберется на закрытое заседание, на котором обсудят поставки Ираном оружия России, которое он использует в войне против Украины.

Об этом сообщает CNN.

По словам неназванного американского чиновника, США, Франция и Великобритания планируют обсудить передачу беспилотников Ираном России на закрытом заседании Совбеза ООН 19 октября.

Встреча состоится на фоне постоянных атак РФ БПЛА иранского производства по украинским городам и инфраструктуре, приведшим к жертвам среди гражданских.

США, Франция и Британия считают, что передача иранских дронов является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, ограничивающей поставки оружия Ираном.

"Наши французские и британские союзники публично предложили оценку того, что снабжение Ираном этих БПЛА России является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, и мы с этим соглашаемся", — сказал спикер госдепа США Ведант Патель.

Он добавил, что резолюция запрещает передачу из Ирана всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, если Совет Безопасности ООН не одобрит их заранее в каждом конкретном случае. Патель подчеркнул, что радиус действия дронов превышает 300 км, что нарушает резолюцию.

Как писала "Страна", США примут агрессивные меры против Ирана в ответ на поставки беспилотников России.

Ранее Белый дом назвал ложью утверждение Ирана об отсутствии поставок БПЛА в Россию для войны с Украиной.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.