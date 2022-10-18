США намерены принимать агрессивные меры на фоне сообщений о поставках иранских беспилотников для России, заявил заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Патель.

США располагают "широким набором мер для нарушения продаж иранских вооружений", заявил Патель, не уточняя деталей.

Ранее Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских чиновника и два иранских дипломата сообщил, что Иран согласился отправить в Россию ракеты и ещё больше беспилотников, "бросив вызов Западу", и что это "вероятно, приведет в ярость Соединенные Штаты и другие западные державы".

Напомним, что после атаки дронов МИД Украины официально назвал Иран "соучастником преступлений России против Украины".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД государств - членов Европейского Союза с призывом наложить санкции на Иран за помощь России.

В свою очередь "слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина работает со странами соседями Ирана, чтобы остановить "все имеющиеся логистические коридоры" поставок оружия из Ирана в Россию.