ЕС согласовал санкции против трех лиц и организации Shahed Aviation Industries, ответственных, по мнению Брюсселя, за поставки иранских БПЛА России.

Об этом сообщили в представительстве Чехии.

"Послы стран ЕС согласовали меры против организаций, поставляющих иранские беспилотники, использующиеся для ударов по Украине", — указано в заявлении.

Чехи отмечают, что санкции были согласованы в рекордно короткие сроки - всего за три дня. Они вступят в силу после публикации в "Официальном журнале ЕС", которая ожидается 20 октября во второй половине дня.

Ранее Bloomberg писал, что санкции будут введены против трех иранских генералов, а организация Shahed Aviation Industries отвечает за проектирование и разработку серии иранских беспилотников Shahed, которые были поставлены в Россию и в настоящее время используются в Украине.

Другие СМИ называют, кто конкретно попадет под санкции:

начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери;

командующий аэрокосмическим подразделением Корпуса стражей исламской революции Саед Агаджани;

Ходжатол Гореиши, который отвечает за логистику в иранском Министерстве обороны.

В рамках санкций ЕС заморозит их активы, а впоследствии может расширить санкции еще на четыре иранские организации.

Напомним, что накануне стало известно, что Канада ввела новые санкции против Ирана. Кроме того, пообещали ввести санкции в отношении Ирана США.

Иран и Россия продолжают отрицать передачу беспилотников.