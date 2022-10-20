Борьба с иранскими дронами обходится Украине дороже, чем они стоят.

Об этом пишет издание Guardian, ссылаясь на украинских аналитиков.

Как сообщает издание, украинская организация "Мольфар" подсчитала, что все запущенные за месяц, с 13 сентября до 17 октября, простые и дешевые иранские дроны стоили России не больше 18 миллионов долларов США.

Украина же потратила на то, чтобы сбить большую часть из них, более 28 миллионов долларов.

Ущерб от долетевших до цели дронов "Мольфар" не подсчитал - только расходы на сами дроны и на то, чтобы их сбить.

В среду Воздушные силы Украины объявили, что с начала применения иранских дронов, с 13 сентября, украинцы сбили 223 "Шахед-136", переименованных россиянами в "Герань-2". Десятки дронов, однако, долетели до целей.

Ранее "Страна" писала, что Европейский союз располагает доказательствами того, что Иран предоставляет России беспилотные летательные аппараты для ведения войны против Украины.

Также мы сообщали, что страны ЕС могут ввести санкции против трех иранских генералов и производителя беспилотников "Шахед". Европейский союз собирается предложить ввести санкции против трех иранских лиц и одной организации за оказание военной поддержки России в ее войне против Украины и их причастность к предоставлению Москве беспилотников.