Европейский союз располагает доказательствами того, что Иран предоставляет России беспилотные летательные аппараты для ведения войны против Украины.

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Набила Массрали, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сейчас, когда мы собрали наши собственные достаточные доказательства, в Совете идет работа с тем, чтобы от ЕС была четкая и быстрая реакция", - сказала она.

По словам Массрали, вопрос использования РФ иранских дронов в войне против Украины было предметом обсуждения в ходе заседания Совета по вопросам иностранных дел, которое прошло в нынешний понедельник.

"Высокий представитель (Жозеп Боррель) и министры иностранных дел выразили серьезную обеспокоенность в отношении растущего количества сообщений о том, что дроны, произведенные Ираном, используются при российской агрессии против Украины. Это также обсуждалось с украинским министром иностранных дел Кулебой (Дмитрий Кулеба). Было широкое политическое одобрение в отношении того, что ЕС должен быстро реагировать", - рассказала она.

Ранее Bloomberg сообщал, что страны ЕС могут ввести санкции против трех иранских генералов и производителя беспилотников Shahed. По словам источника, знакомого с этим вопросом, Европейский союз собирается предложить ввести санкции против трех иранских лиц и одной организации за оказание военной поддержки России в ее войне против Украины и их причастность к предоставлению Москве беспилотников.

Тем временем в США обещали принять агрессивные меры против Ирана в ответ на поставки беспилотников России.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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