Сегодня 19 октября по состоянию на 15:00 силами и средствами противовоздушной обороны Украины сбиты 12 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщает воздушное командование "Центр".

В частности, силами ПВО воздушного командования "Центр" Воздушных Сил уничтожено 2 крылатые ракеты и 8 БПЛА, еще 2 крылатые ракеты приземлены силами ПВО Сухопутных войск.

Напомним, ВСУ сбили две российские ракеты в Черниговской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.