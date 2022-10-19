В среду, 19 октября, украинские военные сбили две ракеты возле села Кипти в Черниговской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Facebook.

"Силы обороны Черниговщины сбили над Киптями две ракеты", - сказано в сообщении.

Как писала "Страна", войска РФ ночью около 7 часов обстреливали Орехов в Запорожской области, восемь человек ранены.

Напомним, в Харьковской области под обстрел попала "скорая", пострадали сотрудники ГосЧС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.