Войска РФ ночью около 7 часов обстреливали Орехов в Запорожской области. Восемь человек ранены. Фото
Российские войска в ночь с 18 на 19 октября обстреляли Орехов Запорожской области. В результате ранены восемь гражданских.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
У людей ранения разной степени тяжести, все госпитализированы, сообщил он.
Обстрел продолжался почти семь часов, разрушены частные дома, дом горсовета, учебного заведения, отсутствует электричество и вода.
Специалисты работают над ликвидацией последствий.
Напомним, на прошлой неделе также сообщалось, что войска РФ обстреляли Орехов в Запорожской области. Российские войска ударили по жилым домам в спальном микрорайоне.
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