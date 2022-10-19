Российские войска в ночь с 18 на 19 октября обстреляли Орехов Запорожской области. В результате ранены восемь гражданских.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

У людей ранения разной степени тяжести, все госпитализированы, сообщил он.

Обстрел продолжался почти семь часов, разрушены частные дома, дом горсовета, учебного заведения, отсутствует электричество и вода.

Специалисты работают над ликвидацией последствий.

Напомним, на прошлой неделе также сообщалось, что войска РФ обстреляли Орехов в Запорожской области. Российские войска ударили по жилым домам в спальном микрорайоне.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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