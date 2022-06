Генеральный штаб Украины рассказал о событиях на фронте в утренней сводке 11 июня.

Противник штурмовал по линии Пасека - Богородичное на правом берегу Северского Донца. В Богородичном имеет успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине села.

Богородичное РФ штурмовала несколько недель. Оттуда можно двинуться на перерезание трассы Харьков-Ростов южнее Долины, за которую идут бои. А также ударить далее по правому берегу Донца, в район Лавры, которая, судя по всему, еще под контролем ВСУ.

Кроме того, в Луганской области, наступая из Новотошковского, противник закрепился на северных окраинах Орехово. Это населенный пункт у трассы на Лисичанск и к востоку от группировки ВСУ в Горском и Золотом (к западу от нее штурмуется Врубовка).

Штурм Северодонецка продолжается.

Таже в Генштабе рассказали, что в Черном море сейчас шесть носителей российских ракет "Калибр".

