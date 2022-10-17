Российская армия обстреляла г.Середина-Буда Шосткинского района Сумской области в понедельник, 17 октября. Информация о жертвах среди местного населения уточняется.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Север" в Facebook.

"Оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт в Сумской области из артиллерии и автоматического гранатомета. С 15:45 до 16:30… наблюдатели зафиксировали 4 прилета, предположительно из ствольной артиллерии, 5 очередей по 3-5 выстрелов из АГС, 2 очереди из ККВТ, 5 очередей из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения информация уточняется, повреждены два дома (охвачены пламенем) в населенном пункте", - добавили в ОК "Север".

Также войска РФ обстреляли с.Сеньковка Черниговского района Черниговской области.

"С 16:30 до 16:35 наблюдатели зафиксировали 7 приходов, предположительно из миномета 120 мм, в районе Сеньковки. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении ОК "Север".

Напомним, вчера российские войска также обстреляли поселки под Харьковом, Донецком и Херсоном.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

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