В освобожденной Двуричанской громаде Харьковской области российские войска обстреляли машины "скорой помощи".

Об этом сообщает областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



Сообщается, что при обстреле пострадали работники ГСЧС.



"Враг продолжает терроризировать мирное население деоккупированных территорий Харьковщины ракетными обстрелами. В результате сегодняшнего обстрела Двуречанского района были повреждены три специализированных автомобиля ЭМП, сотрудники структурного подразделения центра, к счастью, обошлись без травм, но пострадали наши коллеги - сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.

По данным американского Института изучения войны, войска РФ атакуют на северо-востоке Харьковщины и пытаются вернуть утраченные позиции.

По данным Генштаба ВСУ, украинская армия отразила атаки россиян на Донбассе и под Харьковом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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