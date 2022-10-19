В Харьковской области под обстрел попала "скорая". Пострадали сотрудники ГСЧС
В освобожденной Двуричанской громаде Харьковской области российские войска обстреляли машины "скорой помощи".
Об этом сообщает областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Сообщается, что при обстреле пострадали работники ГСЧС.
"Враг продолжает терроризировать мирное население деоккупированных территорий Харьковщины ракетными обстрелами. В результате сегодняшнего обстрела Двуречанского района были повреждены три специализированных автомобиля ЭМП, сотрудники структурного подразделения центра, к счастью, обошлись без травм, но пострадали наши коллеги - сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.
По данным американского Института изучения войны, войска РФ атакуют на северо-востоке Харьковщины и пытаются вернуть утраченные позиции.
По данным Генштаба ВСУ, украинская армия отразила атаки россиян на Донбассе и под Харьковом.
Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.