Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 18 октября. За сутки подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов у Огурцово Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Новокалиново и Марьинки Донецкой области.

Свода появилась в Фейсбуке.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, оборудует оборонные позиции и рубежи по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку.

В течение суток противник нанес 9 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись более 10 населенных пунктов, включая Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье и Николаев. Для этого враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, на одном из направлений были применены четыре БПЛА "Shahed-136", три из которых сбили ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов, а также применение ударных БПЛА Shahed-136 с территории Беларуси.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – Юнаковки Сумской области;

– Юнаковки Сумской области; на Слобожанском направлении – Волчанского Хутора, Григоровки, Комиссарово, Огирево, Старицы и Стрелка;

– Волчанского Хутора, Григоровки, Комиссарово, Огирево, Старицы и Стрелка; на Купянском направлении – Берестово, Гряниковки, Двуречной, Каменки, Красного, Кисловки, Котляровки и Стельмаховки;

– Берестово, Гряниковки, Двуречной, Каменки, Красного, Кисловки, Котляровки и Стельмаховки; на Лиманском направлении – Белогоровки, Грековки, Заречного, Ковалевки;

– Белогоровки, Грековки, Заречного, Ковалевки; на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Бахмута, Соледара, Первомайского и Большой Новоселки.

- Бахмута, Соледара, Первомайского и Большой Новоселки. на Новопавловском и Запорожском направлениях - Павловки и Пречистовки.

На Южнобугском направлении враг пытается улучшить логистическое обеспечение, обстреливает военную и гражданскую инфраструктуры населенных пунктов вдоль линии столкновения, в том числе Высшетарасовки Днепропетровской области.

Российское руководство пытается пополнять личным составом подразделения, понесшие потери на территории Украины. Несмотря на бронь для работников критической инфраструктуры РФ от армии, руководители таких предприятий получают мобилизационные планы и направляют своих сотрудников в военкоматы.

Продолжается восполнение потерь российских подразделений за счет заключенных. К началу октября из общей восьмитысячной численности участников ЧВК "Вагнер" более половины составляют наемники упомянутой категории.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также семи позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет. Ракетчики поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, два состава боеприпасов и другие военные цели врага.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.