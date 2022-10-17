Россияне наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях, ВСУ сбили 15 БПЛА. Сводка Генштаба 17 октября
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 06:00 17 октября. Сообщается, что российские войска пытаются наступать в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из утренней сводки Генштаба:
1. Противник наступает в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Там были отражены атаки в районах населенных пунктов Торское, Спорное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
Вчера Владимир Зеленский заявил, что самые тяжелые бои - под Соледаром и Бахмутом.
2. Враг вчера атаковал Николаев пятнадцатью дронами-камикадзе, одиннадцать из них сбили (ранее сообщалось о сильном пожаре в областном центре).
Всего по Украине за сутки сбиты 15 вражеских БПЛА, сообщает Генштаб.
Как писала "Страна", 17 октября россияне атаковали Киев дронами-камикадзе. В результате удара дронов-камикадзе в Киеве вспыхнул пожар, повреждены жилые дома.
Ранее мы писали, что в ВСУ допустили, что Россия может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца.
Также "Страна" сообщала, что, как утверждают в Офисе президента, по данным на 14 октября Вооруженные силы Украины освободили 1 620 населенных пунктов Украины.
Тем временем война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.
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