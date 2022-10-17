В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 06:00 17 октября. Сообщается, что российские войска пытаются наступать в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из утренней сводки Генштаба:

1. Противник наступает в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Там были отражены атаки в районах населенных пунктов Торское, Спорное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

Вчера Владимир Зеленский заявил, что самые тяжелые бои - под Соледаром и Бахмутом.

2. Враг вчера атаковал Николаев пятнадцатью дронами-камикадзе, одиннадцать из них сбили (ранее сообщалось о сильном пожаре в областном центре).

Всего по Украине за сутки сбиты 15 вражеских БПЛА, сообщает Генштаб.

Как писала "Страна", 17 октября россияне атаковали Киев дронами-камикадзе. В результате удара дронов-камикадзе в Киеве вспыхнул пожар, повреждены жилые дома.

Ранее мы писали, что в ВСУ допустили, что Россия может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца.

Также "Страна" сообщала, что, как утверждают в Офисе президента, по данным на 14 октября Вооруженные силы Украины освободили 1 620 населенных пунктов Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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