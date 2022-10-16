Взрыв на Крымском мосту 8 октября существенно ухудшил снабжение российских войск на юге Украины. Противник не получает нужного обеспечения.

Об этом в эфире телемарафона заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Очень критическое у них (россиян - Ред.) положение со снаряжением, с поставками, с логистикой, потому что действительно подтягивание резервов оттуда происходило. Почти 75% этих поставок проходили именно через Крымский мост. Пока даже море на нашей стороне, даже природа против того, чтобы у них что-то функционировало, потому что даже паромы остановили из-за ветра", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что все перечисленные обстоятельства влияют на обеспечение войск РФ на юге Украины. Российские войска уже страдают от нехватки оборудования, боекомплектов и военной техники.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошел мощный взрыв, вызвавший масштабный пожар. В результате рухнули в море пролеты автомобильной части моста. "Страна" разбиралась, что произошло в тот день на мосту.

Вскоре после инцидента в России обвинили в организации взрывов Украину.