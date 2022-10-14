Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что основные работы по восстановлению Крымского моста должны быть завершены до конца года.

Об этом он сказал журналистам в пятницу, 14 октября, в рамках выставки "Дорога 2022", пишут российские медиа.

"Найдены технологии как существующие разрушенные опоры моста сейчас снять, асфальт разрезать, демонтировать. Уже первые опоры нового моста изготовлены на заводах и уже едут на Крымский мост. Мы считаем, что до конца года основные работы по Крымскому мосту закончат", - заявил Хуснуллин.

По его словам, в работах на мосту "мобилизовано" 250 человек, 20 единиц техники.

"В течение двух недель количество людей по мере появления работ будет доведено до 500 человек", - пояснил вице-премьер РФ.

При этом Хуснуллин уточнил, что пропуск грузовиков через Крымский мост может начаться после усиления опор моста, работы по которому начнутся в субботу, 15 октября.

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