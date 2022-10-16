Starlink дает ВСУ преимущество. Фото: teslarati.com

Спутниковый интернет Starlink от компании Илона Маска SpaceX является главным элементом, позволяющим ВСУ внедрять на поле боя принцип сетецентричной войны. Это обеспечивает уникальное преимущество перед российской армией.

К такому выводу пришел в Фейсбуке главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов, который лично наблюдал, как это работает на фронте.

По его словам, возможности Starlink обеспечивают:

  • Ведение современной сетецентрической войны (то есть повышение боевых возможностей за счет инфокоммуникационного превосходства и  объединения военных в единую сеть), что недоступно противнику.
  • Совершенный обмен видеопотоками онлайн.
  • Создание боевых чатов и других систем управления для обмена данными между тысячами абонентов в режиме реального времени.
  • Наивысшую скрытость связи от действий радиоэлектронной разведки противника за счет узконаправленного на спутник канала связи.
  • Высокую степень безопасности защиты канала передачи данных.
  • Возможность за счет вай-фая снабжать сети для тактической связи в каждой точке доступа.

Бутусов приводит пример, как это работает на фронте.

"Вот так выглядит современный командный пункт в ВСУ благодаря Starlink: командир роты огневой поддержки и главный сержант роты десантно-штурмовой бригады, соединенные через Starlink, получают данные с нашего беспилотника, выдают координаты, находятся в постоянной связи и управляют боем с планшетов и смартфонов. Это фото я сделал в мае во время боя в селе Шендриголово, где развернули связь в считанные минуты в скрытом месте. Все это обычная практика", - написал журналист.

Скриншот из Фейсбука Юрия БутусоваВоенные используют интернет от Маска

Напомним, на днях Илон Маск собрался прекратить поддержку спутникового интернета Starlink в Украине. В SpaceX заявили, что больше не в состоянии за свой счет дарить терминалы Украине и финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени. 

Однако вчера предприниматель сообщил о готовности оплачивать и дальше Starlink для Украины. Это вызвало разочарование у некоторых его подписчиков в соцестях.

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