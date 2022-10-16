Если в Офисе президента поаплодировали решению Илона Маска возобновить поддержку Starlink в Украине, то некоторые подписчики миллиардера придерживаются иного мнения.

Известный интернет-предприниматель Ким Дотком заявил ему, что разочарован таким поворотом.

"Другими словами, вы продолжите поддерживать опосредованную войну США в Украине, несмотря на то, что знаете, что это опосредованная война США и риск ядерной войны из-за опосредованной войны США? И мы должны верить, что вы исправите Твиттер? Какое разочарование", - написал Дотком.

"Нам грозит ядерная война из-за безрассудной внешней политики США в Украине. Ты знаешь это. Это большое дело. Мы должны отложить в сторону наши личные интересы ради человечества. Я знаю, что ты любишь человечество", - адресовался он к Маску.

На что миллиардер ответил: "Я изо всех сил пытаюсь разрядить ситуацию и явно терплю неудачу".

Другие пользователи не согласились с тем, что усилия Маска были достаточны:

"Никоим образом он не пытался изо всех сил не сделать это (остановить войну - Ред.). Если бы он хотел, то отключил бы Starlink из-за Украины, потому что это был бы самый быстрый способ положить конец этой войне".

Накануне Илон Маск заявил, что Россия и США с помощью ядерного оружия могут уничтожить друг друга и Европу за 30 минут.

"Страна" разбиралась, почему в мире вновь говорят о переговорах по прекращению войны в Украине и реально ли это.