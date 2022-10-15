Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что на учениях НАТО "Непоколебимый полдень", которые начнутся 17 октября будет отрабатываться нанесение ядерных ударов с моря, суши и воздуха. Самих ядерных взрывов при этом не будет.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Причем в учениях примут участия все компоненты - и морской, и сухопутный, и воздушный", - говорит Жданов.

В рамках учений в Польшу перебросят стратегические бомбардировщики B-52, которые, в частности, предназначены для нанесения ядерных ударов, сообщает Жданов.

Альянс заявил, что в ядерных учениях примут участие военно-воздушные силы из 14 стран, при этом до 60 самолетов будут работать над северо-западной Европой. "Непоколебимый полдень" будут включать бомбардировщики над Бельгией и Британией, которые могут нести бомбы B61, предоставленные США, а также американские бомбардировщики B52. Бомбы использоваться не будут.

Напомним, ранее в США раскрыли детали ядерных учений НАТО. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что НАТО проведет свои стратегические ядерные учения на расстоянии 600 миль от России, но при этом не планирует задействовать реальные боеприпасы.

Также мы писали, что, по данным Reuters, НАТО готовит "физический ответ" на ядерный удар России.

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