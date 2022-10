НАТО не представляет угрозы для России и не ищет конфронтации с ней.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге 13 октября, состоявшемся по итогам двухдневного заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Остин подчеркнул, что "НАТО является оборонительным альянсом".

Он также добавил, что члены альянса, в том числе Соединенные Штаты, будут защищать суверенитет и территориальную целостность стран-участниц НАТО и "каждый дюйм их территории".

При этом, по его словам, НАТО не будет вовлекаться в боевые действия в Украине, но продолжит "поддерживать Киев".

Кроме того, шеф Пентагона заявил, что НАТО обсуждает дополнительные шаги по укреплению коллективной обороны альянса, а также усилия по активизации деятельности военно-промышленного комплекса Запада.

