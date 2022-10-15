Илон Маск продолжает делать заявления против ядерной войны. Он заявил, что Россия и США могут уничтожить друг друга и Европу за полчаса.

Об этом миллиардер написал в Твиттер-аккаунте.

"У России есть возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами менее чем за 30 минут, и наоборот", - написал он.

При этом Илон Маск удивлен тому, как много людей этого не знают.

Напомним, Илон Маск в последнее время настойчиво предлагает провести деэскалацию между Западом и Россией для избежания атомной войны.

В начале октября Маск обнародовал свой план мирного урегулирования по Украине. Его тут же раскритиковали власти нашей страны, в частности и Владимир Зеленский.

Он предложил провести повторные выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН.

При этом Крым должен "остаться в составе Российской Федерации", "как это было с 1783 года (до ошибки Никиты Хрущева)", водоснабжение полуострова необходимо гарантировать, а Украине следует предоставить нейтральный статус.

Детальнее о предложениях Маска мы рассказывали в отдельном материале.