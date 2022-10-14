Корреспондент издания Kyiv Post Джейсон Смарт обратил внимание на то, что новости о планах основателя компании SpaceX Илона Маска отказаться от финансирования Starlink в Украине появились после того, как бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник написал миллиардеру "отъ@бись".

"Starlink Илона Маска заявляет, что больше не может предоставлять Украине бесплатные услуги и просит Пентагон финансировать это. Starlink изменил правила игры в войне.

Это произошло через несколько дней после того, как посол Украины Андрей Мельник сказал Маску fuck off ("отъ@бись")", - пишет Джейсон Смарт в Twitter.

В ответ Смарту Маск написал, что его компания "просто следует его (Мельника - Ред.) рекомендациям".

Напомним, по данным CNN, компания SpaceX попросила Пентагон продолжить финансировать систему спутникового интернета Starlink в Украине, поскольку у нее не будет на это средств.

Как сообщают в SpaceX, речь идет о сумме примерно 400 миллионов долларов в 2023 году и 120 миллионов - до конца текущего года.

Предложение SpaceX о прекращении финансирования Starlink прозвучало на фоне растущего беспокойства по поводу лояльности Маска, который опубликовал в Twitter спорный "мирный план", согласно которому Украина должна отказаться от Крыма.

Сегодня Илон Маск подтвердил планы отказаться от финансирования Starlink в Украине.